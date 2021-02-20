«Зенит» — «Арсенал»: прогноз Павла Городницкого на матч Кубка России

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Зенит» — «Арсенал» Тула.
Ставка: ИТБ 1 гола «Зенита» в первом тайме за 2.37.
«Самый простой матч для прогноза. Нужно просто поднять статистику, и сразу все станет ясно. У «Арсенала» 8 официальных матчей без побед (6 проигрышей за это время, ужас).
Более того, «Арсенал» не может забить 5 матчей подряд – это уже совсем катастрофа. Конечно, сборы могли что-то изменить, но вряд ли Тула прокачалась настолько, чтобы напрячь «Зенит» в Петербурге.
Если что, «Зенит» забивает дома в 18 матчах подряд, причем в 4 последних дома в РПЛ «Зенит» заколачивает более 2 мячей (привет «Динамо» и «Спартаку»).
Но нас больше всего волнуют первые таймы. «Зенит» забивает дома в первом тайме 4 матча подряд. Учитывая, что питерцы трижды подряд загасили «Арсенал» на Крестовском, выбрал бы такой прогноз – индивидуальный тотал хозяев в первом тайме больше 1 гола. Логика простая: вонзить сразу и много, а потом отдыхать».
- 20 февраля 2021
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