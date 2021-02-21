«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч 25-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.53, победа «Ман Сити» в каждом тайме за 3.70.

«Еще недавно этот матч был бы центральным в туре. Сейчас это утверждение уже под вопросом. Матч приковывает к себе внимание. «Арсенал» провел непростой матч с «Бенфикой» в Лиге Европы. Матч завершился вничью. В Англии «канониры» здорово сыграли с «Лидсом». Ну и закончили на этом неудачную серию со странными проигрышами в матчах с командами типа «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона».



«Манчестер Сити» набирает ход. Команда эмоционально решила вопрос с чемпионством. Мне кажется, продлится серия, которая в последнее время наблюдается между соперниками на «Эмирейтс», — у «Сити» в четырех последних матчах три победы и ничьи. Они забивают в среднем 2,5 гола в матче (против 0,5 – у хозяев).



Думаю, «Сити» выиграет каждый из таймов и матч в целом».