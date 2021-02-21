«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Максима Калиниченко на матч 23-го тура Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Наполи».



Ставка: победа «Аталанты» за 1.97.



«Очень интересный матч тура. Из-за высокой конкуренции в верхней части турнирной таблицы Серии А матчи с участием двух сильных команд проходят почти каждую неделю. Вот и сейчас встречаются два клуба, борющиеся за места выхода в ЛЧ.



Но пока у обоих соперников не получается войти в топ-4 Серии А. Они оба имеют по 40 очков и отстают от «Ювентуса» с четвертого места на два балла. Также «Аталанте» и «Наполи» составляет конкуренцию «Лацио», который тоже имеет в активе 40 очков, но уступает им по дополнительным параметрам.



Оба клуба играют нестабильно в последнее время. Это и объясняет их не самые высокие позиции в чемпионате. Так, «Наполи» в последних матчах чередует победы и поражения. Причем уступал он командам из середины турнирной таблицы.



А вот «Аталанта» проигрывает меньше в последнее время, однако она зачастила с ничьими. Очки теряют бергамаски тоже в играх с не самыми сильными соперниками. «Аталанте» еще на следующей неделе предстоит играть с «Реалом». До этого в группе ему с таким соперником играть не приходилось. Сильнейшим клубом в его квартете был «Ливерпуль», который в этом сезоне играет не лучшим образом. Конечно, у «Реала» в этом сезоне тоже много проблем. Но для «Аталанты» это в любом случае важнейшая игра.



Думаю, бергамаски выиграют в этом матче. Они более свежие, морально подготовленные. У «Наполи» сейчас больше проблем, да и проигрывает он чаще. Плюс, они совсем недавно дважды встречались в рамках полуфинала Кубка Италии. Там сильнее оказалась именно «Аталанта», победив «Наполи» по сумме двух матчей со счетом 3:1.



Предложу поставить и на победу «Аталанты».