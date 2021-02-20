Биатлон, ЧМ-2021. Эстафета, женщины: результаты гонки, кто победил, какое место у России

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафетную гонку на чемпионате мира по биатлону. Норвежки допустили 11 промахов, но всё равно опередили соперниц. В состав сборной Норвегии входили Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Марте Рёйселанд.
Второе место заняла сборная Германии, третье — Украины.
Российская команда выступила неудачно. На втором этапе Татьяна Акимова заработала штрафной круг, после чего россиянки выпали из первой десятки. В результате команде удалось занять лишь 11-е место. Сборную России в эстафете представляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Эксперты считали Норвегию фаворитом: коэффициент на успех норвежец составлял 1.90. С 1000 рублей можно было выиграть 1900 рублей. Финиш Германии в топ-3 шёл за 1.80, попадание Украины на подиум оценивалось в 6.00.
Поставить на то, что Россия не попадёт в топ-5, предлагалось за 2.00.
- 20 февраля 2021
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