Биатлон, ЧМ-2021, мужская эстафета. Результаты гонки, кто выиграл, какое место у России

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения), завершилась мужская эстафетная гонка 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняли шведские биатлонисты. Сборная России завоевала бронзу — первую медаль на этих соревнованиях.



На первом этапе бежавший за Россию дебютант чемпионата мира Карим Халили воспользовался двумя дополнительными патронами и передал эстафету Матвею Елисееву восьмым с отставанием от лидера 36,4 секунды. Елисеев прошёл этап с одним доппатроном и вывел Россию на пятое место. С аналогичным результатом на огневых рубежах преодолел третий этап и Александр Логинов, он вывел сборную России на третье место. Эдуард Латыпов на четвёртом этапе использовал один доппатрон и боролся за серебро с Себастианом Самуэльссоном, но швед был быстрее.

Эксперты не сомневались в победе Норвегии, ставки на эту команду принимались с коэффициентом 1.50. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1500 рублей.

Финиш Швеции в топ-3 оценивался в 2.50, на попадание России на подиум давали 3.50.