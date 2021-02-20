«Зенит» — «Арсенал»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник питерцев Далер Кузяев. Ракицкий от угла поля исполнил подачу в штрафную туляков, Ловрен пробил головой, Нигматуллин среагировал, но не удержал мяч в руках и позволил Кузяеву добавить из вратарской. Спустя шесть минут Кирилл Панченко сравнял счёт. После розыгрыша стандарта Панченко нанёс удар, а мяч рикошетом от Оздоева отправился в ворота.

На 37-й минуте «Арсенал» вышел вперёд — Роберт Бауэр реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Деяном Ловреном. Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко забил третий гол своей команды, однако мяч был отменён после вмешательства VAR.

Эксперты считали хозяев явным фаворитом, коэффициент на победу питерцев составлял 1.31. Успех туляков оценивался в 12.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 12,5 тыс. рублей. На ничью давали 6.00.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.80, «обе забьют» — за 2.31, пенальти — за 2.50.