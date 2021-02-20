Новак Джокович – Даниил Медведев: прогноз Надежды Петровой на финал Australian Open

Бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч Australian Open Новак Джокович – Даниил Медведев.
Ставка: победа Медведева за 1.93.
«В финале в Австралии встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и первая ракетка России Даниил Медведев (в рейтинге АTP он четвертый).
Теннисисты встречались семь раз, 4-3 ведет Джокович. Последний матч был за Медведевым, причем Даня выиграл легко, в двух сетах. Медведев знает, как играть с сербом.
Оба теннисиста в этом году идут без поражений. Нашим ребятам победа на ATP Сup дала хорошую эмоциональную зарядку. Медведев играет достаточно уверенно. У Джоковича были какие-то проблемы с американцем. Если не ошибаюсь, это стадия 4-го круга, там даже он врача вызывал, потом говорил на пресс-конференции, что у него было небольшое растяжение мышц. В игре с Карацевым он очень хорошо смотрелся, в трех сетах победил.
Джокович — титулованный, много побед в «Большом шлеме», но уже возрастной — 33 года. Даня моложе, ему 25 лет. Сейчас он находится на пике карьеры, готов и созрел к победе на «Большом шлеме».
Нас ждет суперматч, в котором, скорее всего, будет все пять сетов. Без борьбы Джокович не проиграет, будет выкладываться до конца. Ставлю на победу Медведева в матче».
- 20 февраля 2021
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