ЧМ-2021 по биатлону: календарь на сегодня, смотреть онлайн, на каком канале

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке 21 февраля состоятся заключительные гонки.



Женский масс-старт на 12,5 км начнётся в 14:30 мск, мужской масс-старт на 15 км стартует в 17:15. В прямом эфире гонки покажет Первый канал.



Букмекеры уже дали прогноз. У женщин наибольшие шансы имеет норвежка Тириль Экхофф, поставить на неё предлагается за 5.50. В тройку фаворитов также входят шведка Ханна Эберг (6.00) и Лиза Тереза Хаузер из Австрии (8.00). Следом идут норвежка Марте Олсбю (9.00), итальянка Доротея Вирер (10.0) и Франциска Пройс из Германии (11.0). Ниже оценены шансы чешки Маркеты Давидовой и француженки Джулии Симон (по 12.0).



У мужчин фаворитом считается норвежец Йоханнес Бё, его успех идёт за 3.24. В тройку фаворитов также входят француз Кентен Фийон-Майе (5.00) и Стурла Холм Легрейд из Норвегии (6.00). Следом идут норвежец Йоханнес Дале (8.00), Эмильен Жаклен из Франции (9.00), а также немец Арнд Пайффер и швед Себастьян Самуэльссон (по 11.0).