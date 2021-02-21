ЧМ-2021 по биатлону, масс-старт, мужчины. Когда начало, смотреть онлайн, на каком канале

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке 21 февраля состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало — в 17:15 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы имеет норвежец Йоханнес Бё, поставить на которого предлагают за 3.24.
В тройку фаворитов также входят француз Кентен Фийон-Майе (5.00) и Стурла Холм Легрейд из Норвегии (6.00). Следом идут норвежец Йоханнес Дале (8.00), Эмильен Жаклен из Франции (9.00), а также немец Арнд Пайффер и швед Себастьян Самуэльссон (по 11.0).
В гонке примут участие Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Карим Халили.
Все четверо получили путёвку на финальную гонку чемпионата мира по сумме набранных очков за прошедшие старты турнира. Такой принцип отбора связан с тем, что российские биатлонисты не входят в топ-15 общего зачёта Кубка мира и не становились призёрами чемпионата мира.
- 21 февраля 2021
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