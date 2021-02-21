Джокович — Медведев: эксперты оценили шансы россиянина в финале Australian Open 2021

21 февраля Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финальном матче Australian Open. Начало — в 11:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.
Эксперты не смогли выделить фаворита. Ставки на победу Новака Джоковича принимаются за 1.92 (51%). Успех Даниила Медведева идёт за 2.02 (49%).
Аналитики уверены, что матч Даниил Медведев — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 1.83, тотал меньше 40.5 гейма оценён коэффициентом 2.00. Тотал больше 3.5 сета идёт за 1.47.
Поставить на тай-брейк предлагается за 1.50, на пятый сет — за 3.30. Если один из игроков возьмёт свою подачу со счёта 0-40, зайдёт коэффициент 3.50. На сломанную ракетку 4.00, на снятие или дисквалификацию одного из теннисистов — 10.0.
- 21 февраля 2021
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:30
-
07:18
- 20 февраля 2021
-
23:38
-
22:00
-
21:30
-
21:10
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15