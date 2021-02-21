Джокович — Медведев: смотреть онлайн, трансляция матча 21.02.2021, какой канал покажет

21 февраля Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финальном матче Australian Open. Начало — в 11:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.



Эксперты не смогли выделить фаворита. Ставки на победу Новака Джоковича принимаются за 1.92 (51%). Успех Даниила Медведева идёт за 2.02 (49%).



Аналитики уверены, что матч Даниил Медведев — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 1.83, тотал меньше 40.5 гейма оценён коэффициентом 2.00. Тотал больше 3.5 сета идёт за 1.47.



Поставить на тай-брейк предлагается за 1.50, на пятый сет — за 3.30. Если один из игроков возьмёт свою подачу со счёта 0-40, зайдёт коэффициент 3.50. На сломанную ракетку 4.00, на снятие или дисквалификацию одного из теннисистов — 10.0.