«Динамо» — «Спартак»: обзор матча 20.02.2021, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» переиграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой Виктора Мозеса. На 14-й минуте после подачи с углового мяч попал в руку Мозесу, арбитр побежал смотреть повтор и назначил пенальти. Фомин с пенальти технично уложил мяч в нижний угол ворот — Максименко не угадал направление удара.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену, забил второй гол своей команды. На 70-й минуте Шиманьски с левого края навесил в штрафную, Тюкавин опередил Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был удалён на 81-й минуте матча. Нигериец получил вторую жёлтую карточку за срыв атаки. Первую карточку Мозес получил в первом тайме за игру рукой.
Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2700 рублей. Успех «Спартака» оценивался в 2.98, ничья — в 3.38.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.72, «обе забьют — нет» — за 1.90, пенальти — за 2.50, а удаление — за 3.80.
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