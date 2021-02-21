ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: когда начало, где смотреть, какой канал покажет
21 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Начало встречи — в 14:30 мск. В прямом эфире ивстречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «СКА-Хабаровск» оценён букмекерами коэффициентом 14.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.30.
Букмекеры уверены, что матч Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.21. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.
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