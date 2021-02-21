«Барселона» — «Кадис»: когда начало, где смотреть, какой канал покажет
21 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Кадис». Начало встречи — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 16.75.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Кадис» 21 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.39, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 8.10.
Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.11. На пенальти дают 2.50, на удаление — 5.00.
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Сезон каталонцев летит в пропасть, но в Ла Лиге у них семь побед подряд.
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