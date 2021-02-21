«Милан» — «Интер»: когда начало, где смотреть онлайн, какой канал покажет
21 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер». Начало матча — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу нерадзурри в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех хозяев оценён экспертами в 3.70 А ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Милан» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.67, на пенальти — за 2.36, на удаление — за 3.33.
«Милан» — «Интер». Прогноз: Златан ничего не забывает. Лукаку потеряет лидерство в Серии А
Третье миланское дерби в сезоне. Пока у каждой команды по одной победе.
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