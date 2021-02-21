«Арсенал» — «Манчестер Сити»: когда начало матча, где покажут, смотреть онлайн
21 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу манчестерского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех лондонцев оценён экспертами в 7.20. А ставки на ничью принимаются за 4.65.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.90, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 5.00.
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