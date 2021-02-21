«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Ростов» — «Ахмат».

Ставка: «Ростов» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за

«Тяжелый матч для прогноза. В принципе, можно сказать, что играют равные соперники. Команды с характером, стремящиеся играть в быстрый футбол. Но здесь, конечно, большое значение имеет состояние, в котором команды находятся сейчас. Заранее мы не можем этого знать. Мы их в деле не видели. Но зато видим, как ведет свою работу на трансферном рынке «Ростов». Подписали Тугарева, это точно неплохое приобретение. Взяли Али Соу, который пока в аренде, он должен усилить линию атаки. Возможно, увидим его в предстоящей встрече.



«Ростов» меня не раз подводил в конце прошлого года. В домашних встречах умудрялись уступать «Химкам», «Уфе». Карпин должен все-таки заставить игроков ответственнее играть не с грандами. Мы же видели матч с «Динамо». Там команда играли очень организованно, с большим желанием. И сразу победа пришла.



Здесь, уверен, обилия голов ждать не нужно. Матч будет упорным, и все может решить вообще один мяч. Да и счету 0:0 не удивился бы. Все-таки «Ростов» укомплектован поинтереснее, в этой связи поставил бы на то, что хозяева не проиграют при тотале меньше 2.5 мяча».