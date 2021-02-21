«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Ростов» — «Ахмат».
Ставка: «Ростов» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за
«Тяжелый матч для прогноза. В принципе, можно сказать, что играют равные соперники. Команды с характером, стремящиеся играть в быстрый футбол. Но здесь, конечно, большое значение имеет состояние, в котором команды находятся сейчас. Заранее мы не можем этого знать. Мы их в деле не видели. Но зато видим, как ведет свою работу на трансферном рынке «Ростов». Подписали Тугарева, это точно неплохое приобретение. Взяли Али Соу, который пока в аренде, он должен усилить линию атаки. Возможно, увидим его в предстоящей встрече.
«Ростов» меня не раз подводил в конце прошлого года. В домашних встречах умудрялись уступать «Химкам», «Уфе». Карпин должен все-таки заставить игроков ответственнее играть не с грандами. Мы же видели матч с «Динамо». Там команда играли очень организованно, с большим желанием. И сразу победа пришла.
Здесь, уверен, обилия голов ждать не нужно. Матч будет упорным, и все может решить вообще один мяч. Да и счету 0:0 не удивился бы. Все-таки «Ростов» укомплектован поинтереснее, в этой связи поставил бы на то, что хозяева не проиграют при тотале меньше 2.5 мяча».
- 21 февраля 2021
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:30
-
07:18
- 20 февраля 2021
-
23:38
-
22:00
-
21:30
-
21:10
-
19:09
-
19:00