Новак Джокович — Даниил Медведев: прогноз Сергея Фомина на финал Australian Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на финальный матч мужской сетки Australian Open Новак Джокович — Даниил Медведев.
Ставка: индивидуальный тотал больше 4.5 двойных ошибки Джоковича за 2.00.
«Мужской финал — украшение любого турнира серии «Большого шлема». Здесь не бывает случайных персонажей. Вот и на этот раз за титул поспорят два самых достойных игроков на харде на данный момент.
Совсем не хочется лезть в исходы на возможного триумфатора: Джокович устрашает трофейными рекордами в Австралии, Медведев — крутейшей текущей формой и серией побед. Хочется просто насладиться таким противостоянием.
Широчайшую линию на статистику выкатили конторы на финал, куда мы и заглянули в раздел «двойные ошибки». Крайне интересен вариант с индивидуальным тоталом «даблов» сербского теннисиста. На этом турнире частенько для себя он ошибается второй подачей (3,5 раза в целом), в личных встречах с Медведевым тоже рисковать не боится (по 5-6 даблов в 4-х встречах из семи). Причем в двух последних встречах трехсетового формата неизменно ошибался серб 5 раз — а здесь играть три сета придется уже как минимум.
Новак понимает, что мягко подавать с Медведевым не прокатит, даже второй подачей, и наверняка предложенный тотал в 4.5 своих «двойных» пробить может».
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