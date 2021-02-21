«Ливерпуль» — «Эвертон»: какой счёт, кто выиграл 20.02.2021, авторы голов

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон». Мерсисайдское дерби завершилось победой «ирисок» со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 3-й минуте матча — полузащитник гостей Хамес Родригес сделал разрезающую передачу вперёд на нападающего Ришарлисона, он влетел в штрафную и неотразимо пробил в дальний нижний угол.



На 81-й минуте защитник хозяев Трент Александер-Арнольд в собственной штрафной снёс, по мнению арбитра, нападающего «ирисок» Доминика Калверт-Льюина. Пенальти реализовал полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон, установив окончательный счёт в матче.



Поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.46. Успех синих оценивался в 7.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 7300 рублей. А ставки на ничью принимались за 4.80.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.32, «обе забьют — нет» — за 2.15, пенальти — за 2.70. На победу «Эвертона» всухую давали 13.0.