ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 ЦСКА — «СКА-Хабаровск».

Ставка: ничья в первом тайме и победа ЦСКА в матче за 3.84.

«Наблюдал за игрой «Рубина» и «Томи» на сборах, обе команды играли основой, при этом Томск играл в разы интереснее. По делу «Томь» победила 3:2. Это говорит о том, что теоретически клубы ФНЛ могут навязывать борьбу командам из РПЛ. Но все-таки там была контрольная встреча, а здесь Кубок России. Конечно, ЦСКА не собирается сходить с дистанции, играя дома с Хабаровском.



За СКА, кстати, выступает бывший нападающий ЦСКА Базелюк, подававший большие надежды. Но вряд ли он станет ключевым игроком в этой встрече.



В любом случае, погодные условия будут не самыми радужными, вряд ли поле будет самого высокого качества. А если еще и снег пойдет, то совсем будет плохо. Мне кажется, что в сложных условиях ЦСКА будет приноравливаться, будет пытаться вскрыть насыщенную оборону СКА. Хабаровчане большими силами будут обороняться. Первый тайм может получиться безголевым, ничейным. А вот во втором команда Гончаренко обязана додавливать.



Моя ставка — «ничья в первом тайме и победа ЦСКА в матче».