«Милан» — «Интер»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Серии А
Сегодня, 21 февраля, «Милан» сыграет с «Интером» в матче Серии А. Начало — в 17:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
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1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.
2. Пройди идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!
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