«Барселона» — «Кадис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Кадис».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.75.

«Барселона» после конфуза, который произошел в середине недели (крупное поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов), дома постарается отыграться на «Кадисе». Для этого у «Барселоны» есть все необходимые возможности и ресурсы. Да, печальное было зрелище в матче с парижанами, особенно во втором тайме, но эту страницу нужно переворачивать и концентрироваться на чемпионате. Нужно постараться как минимум обойти мадридский «Реал» по итогам сезона. Для Кумана это будет принципиально и важно. Команда молодая у «Барселоны» — много изменений, перемен. Надо стараться учиться после таких поражений переключаться на матчи чемпионата.



Напротив «Барселоны» — «Кадис», который в последнее время из рук вон плохо выступает. Команда Серверы за последние пять матчей пропустила 17 мячей. В последних трех играх пропускали по 4. Проиграли «Атлетику» из Бильбао, мадридскому «Атлетико», «Реал Сосьедаду». Я думаю, что у «Барселоны» на «Камп Ноу» есть все ресурсы, чтобы показать хорошую результативность.



Здесь можно было сыграть «Барселону» через тотал больше 2,5 мяча или 3,5. Но я ограничусь вариантом — «победа «Барселоны» с форой (-2)». Коэффициент — 1.75. Минимум в два мяча каталонцы должны побеждать. Можно даже рискнуть и сыграть крупную победу «Барселоны», раз уверенно обыграли «Алавес» в последнем домашнем матче. Почему бы и здесь не порезвиться, раз уж «Кадис» не в порядке. Да и надо брать реванш за поражение в первом круге (1:2). Проиграли, но владели мячом 80 процентов времени".