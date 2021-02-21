Джокович — Медведев: результат матча, кто выиграл в финале Australian Open, какой счёт

Первая ракетка мира Новак Джокович в девятый раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии. В финале он со счётом 7:5, 6:2, 6:2 обыграл россиянина Даниила Медведева.



Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. Джокович 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Медведева 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейка. Это третья подряд победа Джоковича на турнире.

Ставки на победу Новака Джоковича принимались за 1.92: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1920 рублей. Успех Даниила Медведева шёл за 2.02.



Тотал меньше 40.5 гейма шёл за 2.00. Тотал меньше 3.5 сета — за 2.40. На победу серба в трёх партиях предлагали поставить с коэффициентом 4.00.