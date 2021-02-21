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«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1/8 финала Кубка России

«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1/8 финала Кубка России
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Ростов» — «Ахмат».

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«Букмекеры, судя по коэффициентам, уверены, что матч будет закрытым и голов окажется меньше трех. Здесь сразу вспоминается, что на излете года «Ахмат» не мог забить четыре тура подряд, в том числе «Ростову» (0:1 в Грозном). В 7 из 10 последних матчей этих соперников было забито менее трех голов.

Я тоже ожидаю скучной, небогатой на голы игры, также с поправкой на «зимний футбол». Команды еще не пришли в себя после отпусков и сборов, это видно было по динамике и темпу игры в предыдущих встречах 1/8 финала Кубка, и вряд ли поединок на Дону станет исключением. Фаворитом игры считаю «Ростов», но сенсации от Андрея Талалаева не исключаю. Мне он кажется более сильным кубковым бойцом, чем Валерий Карпин».

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