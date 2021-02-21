«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1/8 финала Кубка России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Ростов» — «Ахмат».
Ставка:
«Букмекеры, судя по коэффициентам, уверены, что матч будет закрытым и голов окажется меньше трех. Здесь сразу вспоминается, что на излете года «Ахмат» не мог забить четыре тура подряд, в том числе «Ростову» (0:1 в Грозном). В 7 из 10 последних матчей этих соперников было забито менее трех голов.
Я тоже ожидаю скучной, небогатой на голы игры, также с поправкой на «зимний футбол». Команды еще не пришли в себя после отпусков и сборов, это видно было по динамике и темпу игры в предыдущих встречах 1/8 финала Кубка, и вряд ли поединок на Дону станет исключением. Фаворитом игры считаю «Ростов», но сенсации от Андрея Талалаева не исключаю. Мне он кажется более сильным кубковым бойцом, чем Валерий Карпин».
- 21 февраля 2021
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15