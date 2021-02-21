«Бостон» — «Филадельфия»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Бостон» — «Филадельфия».

Ставка: победа «Бостона» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.53.

«Филадельфия» сейчас переживает трудные времена. Команда с 7 февраля сидела на карантине, а когда вернулась, то в составе не было шестерых основных игроков, включая Клода Жиру и Якуба Ворачека. Это случилось впервые с 2009 года, что в основе «Флайерз» не было кого-то из этого дуэта.

Ну и понятно, что «Флайерз» проиграли «Рейнджерс» по буллитам (2:3), потому что были ослаблены. И вот после двух дней паузы – новый матч, против «Бостона». Ещё недавно «Брюинз» шли первыми в лиге, там играет лучшая тройка лиги Пастрняк – Бержерон – Маршан.

Но «Бостон» проиграл два последних матча – в гостях с «Айлендерс» (2:4) и дома с «Нью-Джерси» (2:3). Теперь «Брюинз» очень мотивированны, проигрывать третий раз подряд они точно не захотят. И нужно заметить, что Трэвис Конечны, Клод Жиру, Якуб Ворачек, Оскар Линдблом и Скотт Лотон не отправились с «Филадельфией» на выезд. Это большая потеря.



Я бы в этом поединке взял кэф 3.53 на то, что «Бостон» победит в основное время и не будет пробит тотал 5.5 шайбы в основное время. Беру тотал меньше, потому что этот матч тоже пройдёт на озере Тахо, а мы уже видели, какое там ужасное качество льда и как площадка идет большими трещинами. Наверное, мы не увидим много голов в таких условиях".