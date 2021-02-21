Биатлон, ЧМ-2021. Масс-старт, женщины. Результаты, кто выиграл, на каком месте россиянки

В Поклюке (Словения) на чемпионате мира по биатлону завершился женский масс-старт. Победителем гонки стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Серебряная и бронзовая медали достались представительницам Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф соответственно.



Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она завершила гонку 19-й. Ирина Казакевич финишировала следом, на 20-й строчке.

Эксперты считали Хаузер третьей в списке фаворитов: ставки на победу австрийки принимались с коэффициентом 8.00. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 8 тыс. рублей.

Финиш Тириль Экхофф в топ-3 шёл за 2.30, на попадание Тандреворд на подиум давали 3.30. Финиш Светланы Мироновой за пределами десятки сильнейших оценивался в 1.60.