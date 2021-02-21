Биатлон, ЧМ-2021. Масс-старт, женщины. Результаты, кто выиграл, на каком месте россиянки
В Поклюке (Словения) на чемпионате мира по биатлону завершился женский масс-старт. Победителем гонки стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Серебряная и бронзовая медали достались представительницам Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф соответственно.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она завершила гонку 19-й. Ирина Казакевич финишировала следом, на 20-й строчке.
Эксперты считали Хаузер третьей в списке фаворитов: ставки на победу австрийки принимались с коэффициентом 8.00. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 8 тыс. рублей.
Финиш Тириль Экхофф в топ-3 шёл за 2.30, на попадание Тандреворд на подиум давали 3.30. Финиш Светланы Мироновой за пределами десятки сильнейших оценивался в 1.60.
Рекомендуем вам
- 21 февраля 2021
-
19:54
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам