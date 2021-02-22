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«ПСЖ» — «Монако»: результат матча 21.02.2021, какой счёт, кто забил, как сыграл Головин

«ПСЖ» — «Монако»: результат матча 21.02.2021, какой счёт, кто забил, как сыграл Головин
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В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» встретился с «Монако». Встреча проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 2:0 в пользу монегасков. Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле во втором тайме, на 80-й минуте, и результативными действиями не отметился.

На протяжении всего матча «ПСЖ» владел территориальным преимуществом, но «Монако» конструктивнее действовал в атаке. В первом тайме, на 6-й минуте, счёт открыл полузащитник «монегасков» Софьян Диоп. Во второй половине встречи гости также забили быстрый гол — на 51-й минуте отличился Гильермо Марипан. «ПСЖ» создал несколько голевых моментов за матч, но реализовать их не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Монако».

Поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.66. Успех монегасков оценивался в 5.60: выигрыш с 1000 рублей составил 5600 рублей. А ставки на ничью принимались за 4.50.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.86, «обе забьют — нет» — за 2.60, а победа «Монако» всухую — за 19.0.

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