«Аталанта» — «Наполи»: результат матча 22.02.2021, какой счёт, как сыграл Миранчук

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Аталанта» обыграла «Наполи» — 4:2. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 4:2 в пользу бергамасков.
Первый тайм, прошедший без голов, запомнился удалением главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на 26-й минуте. Во второй половине встречи «Аталанта» и «Наполи» подтвердили статус атакующих и результативных команд. На 52-й минуте счёт открыл нападающий бергамасков Дуван Сапата. Уже на 58-й минуте голом ответил полузащитник неаполитанцев Пётр Зелиньски.
На 64-й минуте «Аталанту» вновь вывел вперёд Робин Госенс, а на 71-й минуте Луис Мурьель укрепил преимущество бергамасков. На 76-й минуте всё тот же Робин Госенс отметился ещё одним голом, но на этот раз в собственные ворота. Он забил автогол, неудачно подставив голову после подачи со стандартного положения. Но уже на 79-й минуте «Аталанта» вернула себе комфортный перевес в два забитых мяча. На этот раз в составе бергамасков отличился Кристиан Ромеро.
Россиянин Алексей Миранчук, вышедший на поле на 84-й минуте, результативными действиями не отметился
Поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.87: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1870 рублей. Успех гостей оценивался в 4.20. А ставки на ничью принимались за 3.85.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.65, «обе забьют» — за 1.52, автогол — за 8.00.
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