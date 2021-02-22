«Милан» — «Интер»: результат матча 21 февраля, какой счёт, как сыграли, кто забил

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Интеру». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



На 5-й минуте счёт открыл форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Лукаку сместился на правый край и вырезал подачу во вратарскую, Лаутаро оторвался от опекуна и головой послал мяч в верхний угол ворот. Во втором тайме Мартинес оформил дубль. Эриксен сделал передачу в штрафную, Перишич прострелил в центр, а Лаутаро в касание переправил мяч в ворота.



Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного. Бельгиец подхватил мяч в центре поля, на скорости домчался до штрафной и мощно пробил в нижний угол ворот — Доннарумма до мяча не дотянулся.

Поставить на победу нерадзурри в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.03: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2030 рублей. Успех хозяев оценивался в 3.70 А ставки на ничью принимались за 3.70.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.75, «обе забьют — нет» — за 2.50, а гол Ромелу Лукаку — за 2.00.