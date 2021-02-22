«Химки» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Крылья Советов» в 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021.



Ставка: «Химки» победят за 2.51.



«Перед «Крыльями Советов» стоит сейчас задача — вернуться по итогам сезона в Российскую Премьер-Лигу. Это главное. А Кубок России — это всё-таки лишняя нагрузка в таком плотном графике встреч, который будет весной. И мне не кажется, что самарцы будут делать ставку на кубковый турнир.



«Химки» здорово провели заключительную часть прошлого отрезка. С приходом Черевченко и некоторых опытных футболистов был сделан очень мощный скачок. И теперь у «Химок» есть все возможности закрепиться в РПЛ, даже минуя переходные встречи. Безусловно, помог Глушаков, взявший на себя роль лидера в коллективе, Мирзов в порядке. Он, кстати, имеет опыт победы в Кубке России с «Тосно». Взяли талантливого Глушенкова из «Спартака». Уверен, он тоже «Химкам» поможет.



Думаю, что не только у «Химок» мотивация более серьёзная, просто на данный момент это более статусная команда, обладающая неплохим подбором футболистов. На мой взгляд, помастеровитее «Химки». И это скажется.



Возьму просто чистую победу «Химок», — сказал Титов.

«Химки» — «Крылья Советов». Прогноз: Глушаков, Зиньковский и Мирзов зажгут в Кубке России Игра в Кубке России покажет, готовы ли «Крылья Советов» к выходу в РПЛ.