Эксперты назвали фаворита Кубка России после вылета «Зенита» и «Спартака»

В 1/8 финала Кубка России турнир покинули два претендента на победу — «Зенит» уступил «Арсеналу» (1:2), а «Спартак» в дерби проиграл «Динамо» (0:2). Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.



По оценке аналитиков, главный претендент на победу теперь ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко прошла в 1/4 финала благодаря победе над «СКА-Хабаровском». Поставить на победу «армейцев» можно с коэффициентом 3.20.



За 4.60 можно сделать ставку на «Динамо» или «Локомотив». Динамовцы прошли «Спартак», а «Локомотив» победил «Тамбов» (3:0), который собрал состав на игру в последний момент.



Шансы «Сочи», выбившего «Краснодар», эксперты оценили коэффициентом 10.00. За 12.00 можно поставить на «Ахмат», а за 17.00 — на «Арсенал».



Пока не сыграны ещё два матча 1/8 финала. Встреча «Химок» и «Крыльев Советов» пройдет сегодня, а игру «Уфы» с «Уралом» перенесли на более поздний срок из-за погодных условий. Коэффициенты на победу любого из этих 4 клубов не выше 30.00.