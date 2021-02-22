«Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Каролина» и «Тампа-Бэй».
Ставка: победа «Каролины» в матче за 2.10.
«Каролина» идёт первой в Центральном дивизионе, набрав 25 очков в 16 матчах. Это отличный результат для молодой команды, которая быстро растёт и бурно прогрессирует.
А вот для «Тампы» сейчас наступил крайне опасный момент. Действующие обладатели Кубка Стэнли стали уже только четвёртыми в дивизионе (21 очко в 15 матчах). А сзади подпирает «Коламбус», да и «Даллас» может накатить.
При этом в плей-офф выходят только четыре клуба. «Тампа» проиграла три матча из последних четырёх. Так можно и мимо плей-офф пролететь, если будет потеряна своя игра.
Кроме того «Каролина» в этом сезоне уже два раза играла с «Тампой» — и оба раза одержала сухие победы: 1:0 в овертайме и 4:0 буквально позавчера. Это удивительный эффект, что «Лайтнинг» при своей разноплановой атаке не могут забить «Харрикейнз» вообще ничего.
Я бы в этом поединке взял кэф 2.10 на то, что «Каролина» одержит итоговую победу над «Тампой», пусть даже и по буллитам. Кажется, команда Рода Бриндамора научилась играть против «Лайтнинг» и здорово закрывает их нападение», — сказал Лысенков.
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