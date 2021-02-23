«Атлетико» — «Челси»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

23 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск, она пройдёт на нейтральном поле в Бухаресте. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мадридской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.77. Успех гостей оценён экспертами в 3.02. А ставки на ничью принимаются за 3.15.



Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.16, на пенальти — за 3.40.

Проход «Атлетико» идёт за 2.08, проход «Челси» — за 1.85.