«Атлетико» — «Челси»: где покажут, во сколько начало, прогнозы и ставки букмекеров

23 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск, она пройдёт на нейтральном поле в Бухаресте. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мадридской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.77. Успех гостей оценён экспертами в 3.02. А ставки на ничью принимаются за 3.15.
Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.16, на пенальти — за 3.40.
Проход «Атлетико» идёт за 2.08, проход «Челси» — за 1.85.
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