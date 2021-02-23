Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Лацио» — «Бавария»: во сколько начало матча, по какому каналу покажут в прямом эфире

«Лацио» — «Бавария»: во сколько начало матча, по какому каналу покажут в прямом эфире
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

23 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу мюнхенской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех итальянцев оценён экспертами в 4.85. А ставки на ничью принимаются за 4.40.

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.50, на пенальти — за 2.80.

Проход «Баварии» оценён в 1.10, проход «Лацио» — в 7.10.

«Лацио» — «Бавария». Прогноз: Роберт Левандовски докажет, что Иммобиле ему не ровня
«Лацио» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет и тут же попал на действующего обладателя трофея.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021