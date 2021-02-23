«Лацио» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Лацио» — «Бавария». Это первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Бавария» забьёт 2 или 3 гола за 1.70.



«Лига чемпионов — 1/8 финала. «Лацио» в Риме будет принимать мюнхенскую «Баварию».



Немецкий клуб в последних двух матчах неожиданно оступился: 3:3 в домашнем матче с аутсайдером «Арминией» и поражение в гостях от «Айнтрахта». Давненько «Бавария» не проигрывала. И вот поражение во Франкфурте. При этом у «Баварии» было огромное количество моментов, 22 удара по воротам. Но отыграться с 0:2 не удалось.



Да, есть проблемы у «Баварии». Томас Мюллер на карантине, Павар на карантине. У Дугласа Косты травма стопы. У «Лацио», который в последнем туре Серии А одержал победу над «Сампдорией» (1:0), все более-менее ведущие игроки в строю. С серьёзными амбициями команда Симоне Индзаги подходит к матчам плей-офф.



«Лацио» мы видели в группе против «Зенита». Команда достаточно организованная. Но с такой командой «Бавария» должна справляться. Она в Лиге чемпионов играет очень уверенно. В последних 17 матчах Лиги чемпионов «Бавария» не проигрывала, одержала 16 побед. Эти неудачи против «Арминии» и «Айнтрахта», скорее, досадная случайность для мюнхенского клуба. Если она соберётся, то проблем с «Лацио» быть не должно.



Играть чистую победу «Баварии» — это скромно, учитывая коэффициент. Попробую взять индивидуальный тотал «Баварии». Мюнхенцы забьют 2 или 3 гола в матче за 1.7. Коэффициент вполне нормальный. Минимум два забьют баварцы, но не больше трёх. Не исключаю, что это будет так, как с «Интером», когда «Лацио» уступил 1:3 неделю назад. Что-то подобное может быть. Возможно, имеет смысл сыграть «тотал больше 3 мячей», — сказал Генич.

«Лацио» — «Бавария». Прогноз: Роберт Левандовски докажет, что Иммобиле ему не ровня «Лацио» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет и тут же попал на действующего обладателя трофея.