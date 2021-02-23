«Лацио» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Лацио» — «Бавария».



Ставка: «Лацио» не проиграет за 2.25.



«Лацио» — «Бавария». Я не буду откладывать свой прогноз в долгий ящик. Решил поставить на сенсацию. Предполагаю, что «Лацио» сумеет не проиграть действующему победителю Лиги чемпионов. Коэффициент 2.25. Объясню, почему я выбрал именно такую ставку.



Я думаю, все в курсе, что в последнее время дела у «Баварии» идут не лучшим образом. Весь сезон команду лихорадит, но эта самая лихорадка не очень сильно сказывается на «Баварии», учитывая высокий уровень игроков. Если взять два последних тура Бундеслиги, то мы увидели, что «Бавария» дома сыграла 3:3 с «Арминией», которая обладала самой слабой атакой в немецком чемпионате.



Во-вторых, на выезде «Бавария» умудрилась проиграть во Франкфурте «Айнтрахту», который блистательно проводит последние туры. Команда имела 10-матчевую серию поражений, но «Бавария» не сумела прервать эту серию. Да, во всех этих матчах «Бавария» больше владела мячом, наносила удары по воротам и в створ, но по голам победить не получилось.



Означает ли это, что «Бавария» слаба и проиграет «Лацио»? Конечно же, нет. Но мне кажется, что «Лацио» — это такая типичная итальянская команда, которая может создать проблемы для «Баварии».



«Лацио» умеет играть вторым номером. Вот эта манера «Баварии» по владению мячом будет удобна для команды Индзаги. В последнее время «Лацио» чувствует себя уверенней. В последних четырёх турах Серии А было одержано три победы, в том числе над сильной «Аталантой». Проиграли один матч, но уступили «Интеру», который сокрушает всех подряд, а в последнем туре спокойно выиграли у «Сампдории» (1:0).



Думаю, что у «Лацио» есть серьёзные шансы отобрать очки у «Баварии». Мюнхенцы могут спокойно отнестись к не самому благоприятному результату в Риме, потому что будет ответная встреча, где можно будет решить все вопросы. Фаворитом этой пары я по-прежнему считаю «Баварию». Думаю, что она пройдёт дальше, но на своём поле в Риме «Лацио» способен преподнести сюрприз, поэтому выбираю ставку 1Х за 2.25», — сказал Симонов.

«Лацио» — «Бавария». Прогноз: Роберт Левандовски докажет, что Иммобиле ему не ровня «Лацио» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет и тут же попал на действующего обладателя трофея.