«Лацио» – «Бавария»: ставка Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Лацио» – «Бавария».



Ставка: победа «Лацио» с форой (+1) за 1.80.



«Не думаю, что «Баварии» будет просто. После возвращения с клубного чемпионата мира мюнхенцы не выиграли в двух матчах Бундеслиги, пропустив в них пять мячей. Помимо всего прочего, конечно, сказывается потеря Мюллера, одного из самых полезных игроков баварцев нынешнего сезона. Отсутствие Павара, который, как и Мюллер, подцепил ковид, травмированных Гнабри и Косты тоже может сказаться. Как и очередное появление на правом фланге обороны двухметрового Зюле.



У «Лацио» восемь побед в последних десяти матчах. Римляне явно на ходу, они забивают в 27 играх подряд и наверняка будут иметь шансы даже в матче против клубного чемпиона Европы и мира», — сказал Петросьян.

«Лацио» — «Бавария». Прогноз: Роберт Левандовски докажет, что Иммобиле ему не ровня «Лацио» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет и тут же попал на действующего обладателя трофея.