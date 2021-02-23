«Лацио» — «Бавария»: ставка Максима Калиниченко на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Бавария».



Ставка: «Бавария» победит и обе забьют за 2.91.



«Тут вроде бы фаворит ясен. Собственно, на поле выйдет действующий обладатель кубка ЛЧ прошлого сезона. Но если брать конкретно последние встречи, то здесь у «Баварии» все не так хорошо.



Она недавно сыграла вничью с «Арминией» (3:3), а затем и вовсе проиграла «Айнтрахту» (1:2). Но, справедливости ради, «Айнтрахт» очень хорош в этом сезоне. Он входит в топ-4 Бундеслиги. Но это все равно не оправдание для мюнхенцев, которые считаются лучшей командой Европы на данный момент.



«Бавария», конечно, сильнее «Лацио». Сейчас римляне время от времени проигрывают. Делают они это в важных матчах с равными соперниками. Команда Индзаги в Серии А пока только борется за места выхода в ЛЧ. Она идет на пятой строчке и имеет небольшое отставание от команд выше.



Игра, на мой взгляд, будет очень интересная. Хочется увидеть, как проявят себя римляне в матче против организованных мюнхенцев. У «Лацио» есть шанс, что морально «Бавария» будет не готова к бою. В других аспектах – тактики, физики, собранности, у итальянского клуба нет шансов.



Также «Лацио» может забить хотя бы один мяч. Он хорошо играет на контратаках. А вот «Бавария» использует тактику с высоким расположением защитников. Атака «Лацио» наверняка потревожит мюнхенцев, но, конечно, линия нападения у «Баварии» намного мощнее», — сказал Калиниченко.

«Лацио» — «Бавария». Прогноз: Роберт Левандовски докажет, что Иммобиле ему не ровня «Лацио» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет и тут же попал на действующего обладателя трофея.