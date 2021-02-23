«Атлетико» — «Челси»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов в Бухаресте

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси».



Ставка: победа «Атлетико» с форой (0) за 1.90.



«Матч будет проходить на нейтральном поле. Возможно, это как-то и повлияет на игру. Но всё-таки все сейчас привыкли играть без болельщиков на трибунах. Так что, по сути, нет разницы, на каком пустом стадионе встречаться.



Обе команды в хорошей форме, сыграют боевыми составами. Как по мне, «Атлетико» — фаворит этой игры. Всё-таки уверенное лидерство с отрывом в Ла Лиге чего-то да стоит. Команда Симеоне в этом сезоне показывает блистательный футбол. Она, конечно, оступилась в последних турах, но, думаю, в игре с «Челси» мы снова увидим яркий и атакующий «Атлетико».



«Челси» сейчас тоже выправился, с приходом Тухеля в клуб. Синие стали играть стабильнее — почти всегда побеждают в последнее время. Хотя они тоже в последнем туре прервали свою выигрышную серию, поделив очки на выезде с «Саутгемптоном» (1:1). Но всё равно должна команда Тухеля дать бой «Атлетико».



Несколько лет назад они уже встречались в Лиге чемпионов. Тогда на групповом этапе сначала победил «Челси» (2:1), а затем в ответной игре они поделили очки – 1:1. Конечно, всерьёз полагаться в прогнозе на игры трёхлетней давности нет смысла. То был групповой этап, сейчас – плей-офф. Да и нынешние кондиции команд тоже сильно изменились.



Всё-таки мадридский клуб сейчас набрал очень хороший ход. Симеоне, который уже очень давно возглавляет «Атлетико», всё ещё может удивлять и давать результат. Сейчас его команда проводит блистательный сезон. Думаю, в Лиге чемпионов она также добьётся высокого результата.



Оттолкнусь от статистики и своих ощущений. И то, и то говорит о том, что «Атлетико» победит в этой игре. «Челси» сейчас более непредсказуем», — сказал Калиниченко.

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