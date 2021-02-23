«Атлетико» — «Челси»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов 23 февраля

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Челси».



Ставка: победа «Атлетико» с форой (0) за 1.85.



«Атлетико» и «Челси» наверняка накопили силы, чтобы именно в Лиге чемпионов зажечь по полной программе. Не зря они синхронно провалили свои матчи во внутренних чемпионатах. Для многих стало сюрпризом то, что синие потеряли два очка на выезде в матче с «Саутгемптоном». Настоящим шоком можно назвать то, что «Атлетико» потерял пять очков в двух последних матчах с «Леванте». Так сложилось, что матчи 1-го круга и последнего тура команды проводили на прошлой неделе. Если раньше отрыв «Атлетико» от «Реала» по потерянным очкам составлял 11 очков, то теперь он снизился до шести пунктов.



Теперь стоит вспомнить, что именно в Лиге чемпионов «Атлетико» очень здорово проводит домашние матчи и пропускает там голы примерно раз в пять миллионов лет. Но сейчас игра пройдёт в Бухаресте, поэтому весь фактор своего поля полностью нивелируется.



Я не очень понимаю, что это за ерунда такая, если первый матч проходит на нейтральном поле, а вторая игра пройдёт уже в Лондоне, и «Челси» будет иметь преимущество своего поля. Мне кажется, что это нечестно по отношению к «Атлетико». Команда-то готова принять матч. Это просто проблема «Челси», что команда не может приехать из-за всех коронавирусных ограничений. Тем не менее «Атлетико» в Бухаресте будет пытаться играть по своим правилам, как дома, но дома в Бухаресте очень сложно себя чувствовать. Я бывал в Бухаресте — это ужасное место. После этого у меня есть мечта — никогда туда не возвращаться.



Однако у «Атлетико» с Бухарестом связаны приятные воспоминания, так как в 2012 году там команда выиграла Лигу Европы, победив в финале со счётом 3:0 «Атлетик» из Бильбао. Причём группа фанатов из Бильбао перепутала, куда ехать, и прилетела в Будапешт вместо Бухареста. Сейчас тоже можно всё перепутать, потому что некоторые матчи еврокубков уже проходили в Будапеште, но так как мы все сидим перед телевизорами, то для нас ничего не меняется.



Во-первых, мне очень понравился коэффициент на «Атлетико». Мне кажется, что мадридцы недооценены, поэтому я поставлю на «Атлетико» с форой (0) за 1.85. Смущает, конечно, то, что два основных защитника не смогут сыграть, но «Атлетико» всё равно на порядок сильнее в этом сезоне, чем «Челси», поэтому на таком нейтральном полудомашнем поле поставить на «Атлетико» с форой (0) — это хорошая идея.



Что касается количества забитых мячей, то тут 50 на 50. Обе команды чередуют тактические схемы. Иногда играют в три центральных защитника, иногда в два. «Челси» недавно поменял тренера, который ещё не играл в больших матчах. Только одна встреча выиграна у «Тоттенхэма» со счётом 1:0. Но не очень понятно, что при новом тренере можно ждать от «Челси». Мне кажется, что здесь можно поставить на то, что «Атлетико» не проиграет при общем тотале менее 3.5 мяча. Перед Мадридом чётко стоит задача — в домашнем матче пропустить как можно меньше, а уже где проходит игра, на домашнем стадионе или в Бухаресте, не имеет значения. «Атлетико» очень важно дома сыграть на ноль, причём команда умеет это делать, хотя в последнее время начала пропускать больше, чем обычно.



Но и атака у «Атлетико» очень неплохая: есть Луис Суарес, Жоао Феликс. В прошлом матче дебютировал Муса Дембеле. Все они готовы забивать, но мне кажется, что мы увидим не больше трёх голов. «Челси» тоже низовая команда. За семь матчей при новом тренере всего два гола пропустили синие. 1Х и ТМ (3.5) при коэффициенте 1.73. Мне вполне нравится эта ставка», — сказал Вишневский.

«Атлетико» — «Челси». Прогноз: Луис Суарес и Вернер устроят праздник футбола в Бухаресте В семи последних матчах «Челси» пропустили всего два гола. Один из них Рюдигер забил в собственные ворота.