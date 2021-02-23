«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Торпедо».



Ставка: победа «Локомотива» минимум в 2 шайбы за 2.52.



«В отличие от начала и даже середины сезона, когда в турнирной таблице ещё далеко не всё было ясно, нынче нас ждёт встреча команд, между которыми раскинулась ментальная пропасть. Потому что гости свою задачу на сезон уже выполнили, осталось только домучить три матча в регулярке, четыре-пять в плей-офф, получить все обещанные «ништяки» и свалить на курорт. У «Локомотива» же со времён Воробьёва – Вуйтека планы всегда наполеоновские, в данный момент надо настичь-нагнать «Динамо» (или как минимум согреться в этом забеге).



Сюда можно добавить тот факт, что нижегородцы ярославцам должны, поскольку в первом междусобойчике сезона выиграли дома. И, на минуточку, та победа весьма помогла «автозаводцам» в турнирном продвижении. И хоть «Торпедо» играет в Ярославле достаточно успешно, все эти успехи относятся к тому времени, когда нижегородцам что-то нужно было от жизни. А когда уже всем всё было ясно, заканчивалось это для «Торпедо» весьма грустно.



Что ожидаем и на этот раз. Нет, сдаваться нижегородцы не станут, поломаются, покочевряжатся. Но «Локомотив» всё равно победит, скорее всего, с преимуществом в пару шайб, что подразумевает основное время», — сказал Лебедев.

«Локомотив» — «Торпедо». Прогноз: ярославцы не отпустят «Динамо» в борьбе за третье место Последнее домашнее поражение ярославцев в КХЛ состоялось три месяца назад.