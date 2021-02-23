«Лацио» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лацио» — «Бавария». Это первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 4 мяча в матче и обе забьют за 2.35.



«Уже несколько лет говорю, что чемпионат мира среду клубов абсолютно не нужен в международном календаре. Почти всегда заранее известно, какая команда победит. Почти всегда это европейский клуб. Но чтобы это доказать, нужно лететь, играть в кратчайшие сроки два матча. Нагрузка колоссальная была всегда, а что уж сейчас говорить, когда такой сумасшедший сезон. Вот «Бавария» и не выдержала. Она и так не показывала очень уж яркий футбол, а тут в двух турах Бундеслиги после возвращения вплотную подпустила «Лейпциг», набрав лишь одно очко.



Есть явные проблемы у «Баварии». Сейчас она очень далека от той формы, в которой выигрывала Лигу чемпионов. Есть проблемы с травмированными — Коста, Гнабри, отсутствуют Мюллер и Павар из-за коронавируса. Состав не совсем такой, каким бы его хотел видеть Флик.



А что «Лацио»? Неровно играет команда, на мой взгляд. Но она обязательно соберётся на «Баварию». Не в характере «Лацио» закрываться. Тем более Индзаги наверняка видел матч «Баварии» против «Айнтрахта». Нужно играть нагло и остро, тогда «Бавария» может дрогнуть.



Думаю, что здесь будет много голов. Моя ставка — «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча». Не уверен в победе «Баварии», запросто и 2:2 может быть. Есть у «Лацио» Иммобиле, который свои моменты обязательно будет иметь. Оборона «Баварии» сейчас далека от совершенства», — сказал Титов.

«Лацио» — «Бавария». Прогноз: Роберт Левандовски докажет, что Иммобиле ему не ровня «Лацио» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет и тут же попал на действующего обладателя трофея.