«Атлетико» — «Челси»: прогноз Егора Титова на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Челси». Это первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Атлетико» с форой (0) за 1.87.
«К состоянию обеих команд есть вопросы перед Лигой чемпионов. «Атлетико» внезапно за неделю взял лишь одно очко в двух матчах с «Леванте». Команда Симеоне дала подобраться к себе «Реалу». Но, думаю, это банальный недонастрой. Отрыв в чемпионате был огромным, поэтому мотивация несколько угасла.
«Челси» при Тухеле ни разу ещё не проигрывал, но все матчи были сложными — мало забивали, но ещё меньше пропускали. В последнем туре не сумели в гостях обыграть «Сауггемптон» (1:1). Меня этот «Челси» вообще не впечатляет. Не уверен, что команда готова к плей-офф Лиги чемпионов. Тухель сейчас в роли пожарного.
Симеоне же выстраивал «Атлетико» годами, принципы особенно не меняются. В этом году команда интереснее в атаке за счёт Суареса. И это радует.
На мой взгляд, в первом матче на нейтральном поле голов будет мало. Обе команды будут играть очень прагматично. Но «Атлетико» своё возьмёт за счёт системы и мастерства Луиса Суареса. Такого игрока в атаке «Челси» пока нет. Вернер ещё не вырос, как и Хавертц. Ставлю на «Атлетико» с форой (0)», — сказал Титов.
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