«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Барыс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.78.



«Если посмотреть на последние результаты КХЛ в общем виде, то может возникнуть ощущение, что победителю регулярного чемпионата вместо кучи «ништяков», включающей в себя и преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, и позолоченную тарелку, вручаемую на церемонии закрытия сезона, теперь пообещали кары небесные. И ЦСКА с «Ак Барсом», только судорожно бьющиеся за каждое очко и не отдающие сопернику ни пяди родной земли, начали проигрывать всем подряд, включая давно уже пробивших дно аутсайдеров. Смотрите сами: «Ак Барс» проиграл три из четырех последних матчей, ЦСКА – два последних, с грохотом врюхавшись дома Риге. Можно сказать, что к числу соискателей самого удивительного результата КХЛ теперь добавился и «Барыс», уступивший в предыдущем матче «Сибири». 1:5, дома. В общем, «всё смешалось в доме Облонских», и играть в такой неразберихе на свои кровные становится страшно.



А у нас, товарищи, «кошачье дерби», в котором совсем ничего непонятно, потому что неизвестно, что выкинут обе команды. А они, как показали последние результаты, могут выкинуть всё, что угодно. Понятно, что «Ак Барс» сейчас играет под дополнительными нагрузками, причём весьма неслабыми. А под чем «Барыс» влетает дома «Сибири», под кайфом, что ли? Не будь этого чёртового домашнего матча казахстанцев, они, вполне возможно, оказались бы в роли фаворитов в матче с едва волочащим ноги «Ак Барсом», а так…



А так я всё-таки рискну поставить на наших «кошек», то есть на татарских. Всё-таки у них с казахстанскими «соплеменниками» получается неплохо. Поэтому прогнозирую тяжелую, быть может, даже мучительную победу «больших татар» с минимальным преимуществом, но в основное время», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Барыс». Прогноз: Кубок Континента — в Татарстан. Казахи ЦСКА не помогут В 12 предыдущих очных встречах казанцы 10 раз оказались сильнее в основное время.