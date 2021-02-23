«Динамо» Москва – «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Автомобилист».
Ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 3.54.
«Автомобилист», безусловно, может гордиться героической домашней победой в серии послематчевых буллитов над давно уже потерявшими всякую турнирную мотивацию «Сочами». Но теперь-то уральцы играют на выезде, да ещё против «Динамо», против которого в последнее время не просто играют плохо, а пролетают с грохотом и под фанфары. Скажем, три последних междусобойчика екатеринбуржцы проиграли с общим счётом 6:17, то есть пропуская чуть меньше шести шайб в среднем за матч. А это, на минуточку, целых два сезона, учитывая, что соперники представляют разные конференции и встречаются по два раза в году.
К этому добавим, что столичное «Динамо» в последнее время рвёт и мечет, совсем как Чёрный Абдулла, который, как известно, не жалел ни своих, ни чужих. У бело-голубых имеется рабочая серия из четырёх побед. И в последних десяти матчах они выиграли девять раз, а в том, в котором проиграли, всё равно взяли очко в основное время.
С учётом всего вышеизложенного какой у вас имеется позитив в отношении хромающего на обе ноги и совершенно не готового к плей-офф «Автомобилиста»? Лично у меня никого позитива нет. Поэтому я достаточно легко прогнозирую домашнюю победу птенцов гнезда Крикунова, не только в основное время, но и с более чем приличным преимуществом в три-четыре шайбы», — сказал Лебедев.
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