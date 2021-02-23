«Спартак» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 23 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Сочи».
Ставка: ничья за 5.85.
«Я всегда говорил и писал: чтобы увидеть настоящий красно-белый хоккей, «Спартак» надо вывести в чистое поле, приставить лбом к стенке и передёрнуть затвор. Всё это вместе стопроцентно не гарантирует результат, но если он бывает, то только при таких интересных обстоятельствах. И когда турнирное положение проделало всё это с командой Знарка, то красно-белые и в Нижнем Новгороде победить смогли, и «больших татар» в Казани придавили. То есть могут, если вставить стержень от земли до неба.
Но теперь-то стержня нет. Да, «Витязь» неподалёку и дышит в спину, но всё равно он не впереди, как раньше, а сзади. То есть нет ни чистого поля, ни стенки, и передергивать нечего. И хоть красно-белые в этом сезоне уже выиграли у сочинцев все три междусобойчика, есть большое подозрение, что самый важный – четвёртый — могут и не выиграть.
Поэтому я не стану обращать внимание на статистику личных встреч. Тем более что в общем объёме она никакого преимущества «Спартаку» не даёт. Буду выгребать против течения и, вопреки всякой логике, предположу в грядущем матче ничью в основное время и победу сочинцев после его завершения.
Пусть у «Спартака» дымятся ботинки и сильнее грянет буря», — сказал Лебедев.
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