«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Казани

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.49.



«Казахам просто необходимо подниматься по турнирной таблице. У них больше желания, мотивации. Казанцам тоже надо готовиться к плей-офф, нарабатывать звенья, делать последние тактические перестановки. У них в команде сейчас очень серьёзная политика. Тренер казанцев очень жёстко в последнее время настраивает своих подопечных.



Думаю, в этот раз в «кошачьем дерби» победит «Ак Барс». Ребята играют дома, их будут поддерживать родные трибуны. Не скажу, что им победа необходима, но «Татнефть-Арена» приумножает силы этой команды.



Битва будет знатная — это же дерби. Два очка нужны как тем, так и другим. Давайте поставим на преимущество казанцев в одну шайбу. Думаю, они снова сыграют в свой любимый хоккей — забросят шайбу, а потом начнут сушить игру», — сказал Кожевников.