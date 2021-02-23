«Лацио» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Риме

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария».



Ставка: ничья или победа «Баварии» в один мяч за 2.12.



«Лацио» пробился в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе с «Боруссией» из Дортмунда, «Брюгге» и «Зенитом». Римский клуб ни разу не проиграл, при этом уступил немецкой команде три очка. Неплохо провела этот этап линия атаки коллектива, которая 11 раз поражала ворота соперников, что почти по два гола за игру.



Если в Кубке Италии столичная команда потерпела поражение уже на втором этапе, то в чемпионате Серии А подопечные Симоне Индзаги занимают шестое место после 23 туров. Расстояние до третьего «Ювентуса» составляет всего два пункта, при этом «орлята» выиграли 4 из 5 последних дуэлей.



На поле не смогут выйти Стракоша, Луис Филипе и Раду.



В 2021 году «Бавария» уже добыла титул Клубного чемпиона мира, который получила после победы над «Тигресом». Так же, как и сегодняшний противник, Мюнхен вылетел из Кубка Германии, при этом уверенно идёт по турнирной дистанции Бундеслиги. Красные на два балла опережают «РБ Лейпциг» и проиграли в последней игре «Айнтрахту» (1:2).



В плей-офф действующий победитель Лиги чемпионов пробился без проблем. «ФК Голливуд» ни разу не проиграл и опередил второй «Атлетико» на семь баллов!



В лазарете команды Павар, Толиссо, Мюллер, Гнарби, Коста и Нубель.



Чемпион Германии потерпел неожиданное поражение, что может оказаться мини-кризисом, но всё-таки по составу, даже несмотря на внушительный лазарет, немецкий клуб выглядит более мощно. Итальянская команда даст бой, но максимум, на что могут рассчитывать бело-голубые, это ничья.



Ожидаю минимальный успех «Баварии» или ничью», — сказал Мостовой.

«Лацио» — «Бавария». Прогноз: Роберт Левандовски докажет, что Иммобиле ему не ровня «Лацио» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет и тут же попал на действующего обладателя трофея.