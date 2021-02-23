«Спартак» — ХК «Сочи»: ставка Александра Кожевникова на игру КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ХК «Сочи».



Ставка: победа «Спартака» минимум в 2 шайбы за 1.59.



«Москвичам деваться некуда — если они хотят сыграть против ЦСКА в первом раунде матчей навылет, то им надо как можно больше отрываться от своих конкурентов. Они постараются очень хорошо отработать в защите, чтобы не пропустить много лишних и «левых» шайб. Так что надо набирать зачетные баллы и уходить от «Витязя» как можно дальше.



У подольчан ожидается второе сражение с «Йокеритом». В первом, накануне, они уже уступили. Не факт, что возьмут два очка во втором, но всё возможно. Поэтому красно-белым не стоит оглядываться на конкурентов.



Подопечным Олега Знарка некуда деваться — очки им очень нужны в любом случае. Давайте попробуем взять победу москвичей с преимуществом в две шайбы. Надеюсь, они смогут это сделать. Битва нас ждёт знатная», — сказал Кожевников.